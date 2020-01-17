Авиакатастрофа в Тегеране: Данилов встретился с послом Польши

Новости Украины:Глава СНБО обсудил с послом Польши авиакатастрофу в Иране.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий обсудили политику безопасности сотрудничество между Украиной, Польшей и странами Балтии.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким. Во время встречи стороны обсудили расследование катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" в Иране, текущую ситуацию безопасности в Европе и мире. Отдельное внимание стороны уделили вопросу интенсификации сотрудничества безопасности ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Секретарь СНБО Украины сообщил о работе группы украинских экспертов в Иране на месте катастрофы, а Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине выразил соболезнование по поводу катастрофы самолета Boeing 737 в Тегеране. Касаясь вопроса двустороннего сотрудничества, Данилов выразил мнение о необходимости активизации стратегического безопасности сотрудничества в регионе, в частности, между Украиной, Польшей и странами Балтии.

"Мы соседи, у нас была общая история, и мы должны сотрудничать, чтобы наши страны были сильными и мощными", - цитирует Данилова пресс- служба.

Цихоцкий заверил в неизменности позиции Польши относительно необходимости сохранения санкционного давления на РФ, а также заявил о готовности оказывать всю возможную помощь в ходе расследования трагедии украинского самолета.

Во время встречи также была обсуждена подготовка к визиту в Украину председателя Бюро национальной безопасности Республики Польша Павела Солоха, который запланирован на конец января с.г.