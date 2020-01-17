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Пятница, 17.01.2020
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Посол ЕС: Украина уже сейчас опережает Европу по драйву

Посол ЕС: Украина уже сейчас опережает Европу по драйву
17:58 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Посол ЕС в считает, что Украина уже опережает Европу по драйву.

Большие преимущества Украины – это ее земля и возможности для выращивания органических продуктов питания. Также Украина "опережает Европу по драйву".

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

На вопрос о том, есть ли то, в чем Украина уже лучше ЕС, дипломат ответил: "Да! Это ваша земля. Конечно, не только, но это важно. Сейчас органические продукты очень популярны повсюду в Европе, но в Украине я был очень впечатлен возможностями вашей страны в этом вопросе".

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"А если говорить глобально, то Украина уже сейчас опережает Европу по драйву. Тот драйв, та динамика, которые есть у вашей страны – это фантастика!" – добавил посол.

Маасикас также поделился, что он ­– большой поклонник Гоголя и его произведений. "И я действительно хочу посетить Миргород. Хочу увидеть те места, где происходило то, о чем он писал", – говорит дипломат.

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"Но это не все. Как вы знаете, я из Эстонии. Поэтому я хочу увидеть украинский регион, который стал частью Советского союза позже, чем моя страна, и был под советской властью даже более короткий период, чем Эстония. И поэтому я обязательно съезжу в Закарпатье!" – рассказал дипломат.

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Украина, ЕС, Закарпатье, Миргород, Матти Маасикас.
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