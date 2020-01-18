Федоров рассказал, когда в Украине заработает электронная медкарточка

Новости Украины:Михаил Федоров говорит, что электронная медкарточка в Украине появиться уже в апреле этого года.

До 1 апреля в правительстве активно готовятся для введения второй очереди медицинской реформы в Украине, в частности, к системе eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Система eHealth начала работать 2,5 года назад. Одной из главных претензий все эти годы к системе было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов... Сегодня эта проблема решена", - отметил Федоров, добавив, что данные пациентов надежно защищены.

По словам вице-премьера, система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации.

"Это очень важно еще и потому, что до 1 апреля мы активно готовимся для введения второй очереди медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента", - отметил Федоров.

Он также указал, что это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан. "Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн", - пояснил чиновник.

Напомним, в октябре прошлого года в правительстве утвердили план развития системы eHealth.

Добавим, eHealth - электронная система здравоохранения, обеспечивает обмен медицинской информацией и реализацию программы медицинских гарантий населения. Система eHealth состоит из центральной базы данных - ЦБД (администратор ГП "Электронное здоровье"); электронных медицинских информационных систем - МИС (системы, позволяющие автоматизировать работу медучреждений с ЦБД). Министерство здравоохранения регулирует внедрение eHealth на нормативно-правовом уровне.

Национальная служба здоровья Украины заключает договоры с поставщиками медицинских услуг; анализирует и использует данные с целью прогнозирования потребностей населения в медицинских услугах, разработки программы медицинских гарантий, установления тарифов, осуществления мониторинга договоров; осуществляет оплаты за медицинские услуги на условиях договора.