19 января - приметы и обряды в Крещение Господне

Новости Украины:Крещение отмечается 19 января (по старому стилю – 6 января).

Это великий двунадесятый праздник в православии. Крещение завершает период рождественских праздников. Другие названия праздника: "Святое Богоявление", "Богоявление", "Водокрещи", "Иордань".

Праздник был установлен в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во времена жизни Спасителя крестили только взрослых людей, которые смогли прочувствовать религию и веру в Бога (Иисуса крестили в возрасте 30 лет). Название "Богоявление" праздник получил за то, что во время совершения таинства крещения Спасителя явилась Святая Троица. На Иисуса Христа снизошел Святой Дух в образе белого голубя и небесный глас Отца, который провозгласил его Сыном Божьим.

Наши предки верили, что в полночь накануне Крещения вода в водоёмах приобретает особую силу: она превращается в вино; на миг останавливаются реки и вода становится чудодейственной, "святой" и чистой; можно увидеть, как она волнуется, колышется. Считается, что богоявленская вода знаменует одухотворение и преображение стихий. Центральным событием праздника было церковное освящение воды, которое могло происходить как в церкви, так и на реке или у колодца. Освящённую воду бережно приносили в дом. Все ею умывались, на ней готовили, использовали как лечебное средство при болезнях телесных и душевных.

Принесенной в дом богоявленской водой хозяева окропляли дом, людей, двор, скот, ульи, огороды, лили её в колодец, добавляли в корм скоту, в бочки с вином. Говорили, что "в богоявленскую ночь, перед утренней, небо открывается, о чём открытому небу помолишься, то сбудется. Но, яко бы, не всем дано видеть это, а только - самым благочестивым людям. Но, если помолится грешник святому небу в это время, то сбудутся и его желания". Есть поверье, что, если поставить под образами чашу с водою, да "с верою" посмотреть на неё, - то вода, сама собою, всколыхнётся в крещенский полдень, что означает: "осеняет и освящает её крещающийся Сын Божий".

Главное событие этого дня - водосвятие, для чего в одном из водоёмов делается прорубь - Иордань. После торжественного крестного хода совершается молебствие. После молебна в проруби купаются: больные - излечиться от болезни, а здоровые - очиститься от греха. В основе зимнего купания лежит древний языческий обычай ритуального очищения водой. Верили, что сама прорубь и место вокруг неё обладают чудесной силой. Колядовщики купались в проруби, чтобы вернуть "тому свету" душу предка, которому "одалживали" на время Святок свое тело.

Среди крестьян было распространено поверье, что на Водокрещи, как на Пасху, Ивана Купалу и Рождество, играет солнце. Считалось, что в эту ночь "отверзаются небесные врата; пресветлый рай, в котором обитает солнце, открывает свои сокровища; воды в реках и источниках приходят в движение; на деревьях являются цветы и зреют золотые яблоки". Ночь под Крещение считается наиболее благоприятным временем молитвы к Богу о самом сокровенном.

Чтобы предостеречь свой дом от пожара, селяне на Крещенской неделе читали: "Шли святые за мной, несли чашу с водой. Если пожару быть, святые станут пожар тушить. Не гори раз, не гори два, не гори три. Ни сегодня, ни завтра, никогда не гори. Святые стоят, мой дом охраняют. Аминь".

С праздником связано понятие "крещенские морозы" - они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться. Люди говорили о морозах: "Трещи не трещи, а минули водокрещи". В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. "Силен мороз на Водокрещи - на хлеба не ропщи", - подмечали крестьяне. Впрочем, хороший урожай предвещали и туман, и снег хлопьями.

Поговорки и приметы

Погода этого дня указывает на погоду декабря.

Если 19 января стоит солнечная морозная погода, то лето будет жарким и урожайным.

Если Крещенские морозы возьмут верх над Рождественскими и Сретенскими, то наступивший год будет урожайным.

Метель на Крещение – к хорошему роению пчел.

Если в этот день будет метель, то метель будет и на Масленицу.

В крещенскую ночь открываются небеса к просьбам людей. Если о чем-то помолиться, то просьба обязательно сбудется.

Тот, кто примет крещение в день Святого Богоявления, проживет долгую и счастливую жизнь.

Пара, которая сыграет свадьбу на Крещение, проживет долгую и счастливую совместную жизнь.

Если молодая девушка выйдет на улицу в крещенское утро и встретит молодого парня, то она в этом году выйдет замуж. Если первым встречным будет пожилой мужчина, то она весь год будет одинокой.

Родившимся 19 января всё покровительствует. Носить им следует нефрит.