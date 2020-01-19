Крещение Господне: ГСЧС напоминает о правилах безопасного купания

На Крещение в Украине будут работать три тысячи спасателей и 100 спасательных постов со средствами спасения людей на воде.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. Традиционно в этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. В частности, на водоемах страны уже установлены около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. Всего в этот день на водных объектах дежурят более 3 тысяч спасателей и 590 единиц техники ГСЧС ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне праздника специалисты Службы спасения по всей стране проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасному пребыванию на замерзших реках и озерах. Ведь часто граждане считают, что теплая зима - залог безопасного ныряния на Крещение. Однако, ГСЧС утверждает, что купание на незамерзших водоемах требует ещё большего внимания к мерам безопасности.
Пресс-служба ГСЧС напоминает правила безопасного празднования Крещения:
ГСЧС призывает граждан Украины ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения, а в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по номеру "101".