Крещение Господне: ГСЧС напоминает о правилах безопасного купания

Новости Украины:Спасатели напомнили правила безопасного купания на Крещение.

На Крещение в Украине будут работать три тысячи спасателей и 100 спасательных постов со средствами спасения людей на воде.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. Традиционно в этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. В частности, на водоемах страны уже установлены около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. Всего в этот день на водных объектах дежурят более 3 тысяч спасателей и 590 единиц техники ГСЧС ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне праздника специалисты Службы спасения по всей стране проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасному пребыванию на замерзших реках и озерах. Ведь часто граждане считают, что теплая зима - залог безопасного ныряния на Крещение. Однако, ГСЧС утверждает, что купание на незамерзших водоемах требует ещё большего внимания к мерам безопасности.

Пресс-служба ГСЧС напоминает правила безопасного празднования Крещения:

погружаться в воду надо в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;

перед купанием необходимо разогреть тело;

к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

никогда не нырять в прорубь вперед головой;

прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;

при входе в воду, пытаться быстро достичь нужной глубины, но не плавать;

не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

если рядом есть ребенок, надо следить за ним во время погружения в прорубь;

при выходе нельзя держаться за металлические поручни;

используйте сухое полотенце;

после купания (погружения) нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду;

для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или узвара.

ГСЧС призывает граждан Украины ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения, а в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по номеру "101".