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Крещение Господне: ГСЧС напоминает о правилах безопасного купания

Крещение Господне: ГСЧС напоминает о правилах безопасного купания
10:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Спасатели напомнили правила безопасного купания на Крещение.

На Крещение в Украине будут работать три тысячи спасателей и 100 спасательных постов со средствами спасения людей на воде.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. Традиционно в этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. В частности, на водоемах страны уже установлены около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. Всего в этот день на водных объектах дежурят более 3 тысяч спасателей и 590 единиц техники ГСЧС ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне праздника специалисты Службы спасения по всей стране проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасному пребыванию на замерзших реках и озерах. Ведь часто граждане считают, что теплая зима - залог безопасного ныряния на Крещение. Однако, ГСЧС утверждает, что купание на незамерзших водоемах требует ещё большего внимания к мерам безопасности.

19 января - приметы и обряды в Крещение Господне

Пресс-служба ГСЧС напоминает правила безопасного празднования Крещения:

  • погружаться в воду надо в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;
  • перед купанием необходимо разогреть тело;
  • к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
  • погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;
  • никогда не нырять в прорубь вперед головой;
  • прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;
  • при входе в воду, пытаться быстро достичь нужной глубины, но не плавать;
  • не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
  • если рядом есть ребенок, надо следить за ним во время погружения в прорубь;
  • при выходе нельзя держаться за металлические поручни;
  • используйте сухое полотенце;
  • после купания (погружения) нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду;
  • для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или узвара.

С Крещением Господним 2020! Обычаи и народные приметы праздника

ГСЧС призывает граждан Украины ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения, а в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по номеру "101".

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Праздник, Спасатели, ГСЧС, Крещение.
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