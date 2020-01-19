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Данилов о катастрофе PS752: Наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии

Данилов о катастрофе PS752: Наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии
15:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране и наказания виновных.

Украина будет продолжать работу над тем, чтобы были полностью выяснены обстоятельства катастрофы самолета авиакомпании МАУ, сбитого 8 января в Тегеране, и наказания виновных в этой трагедии, подчеркивает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю. Но сегодня у нас есть возможность достойно попрощаться с ними на родной земле. Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", - написал Данилов на своей странице в Facebook в воскресенье.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

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Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

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Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

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МАУ, СНБО, Алексей Данилов, PS752.
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