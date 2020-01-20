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Киберполиция прекратила деятельность незаконного провайдера

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Киберполиция прекратила деятельность незаконного провайдера
17:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В киберполиции разоблачили деятельность провайдера в незаконном распространении украинских телепрограмм.

Работники киберполиции совместно со следователями Киевской области разоблачили провайдера телекоммуникационных услуг в незаконном распространении украинских телепрограмм.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что провайдер предоставлял услуги кабельного телевидения в Киевской области путем ретрансляции украинских телеканалов - декодирования сигнала без ограничений для абонентов в пределах программной услуги оператора. "Тем самым нарушал авторские права этих каналов вещания", - пояснили в полиции.

Так, полицейские установили, что такими услугами пользовались более 1,5 тысячи абонентов. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет около полумиллиона гривен.

"Правоохранители провели обыски в помещениях, где располагался провайдер. В результате следственных действий изъято серверное оборудование, системы модуляции и кодирования цифрового телевизионного вещания, финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

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Кроме того, изъято оборудование для распространения закодированного спутникового телевизионного сигнала, которое имеет признаки кардшаринга и незаконного вмешательства в телекоммуникационные сети.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

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Также, добавили в полиции, после проведения всех необходимых экспертиз будет открыто еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения причастным к незаконной деятельности и установлении ущерба, причиненного правообладателям.

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