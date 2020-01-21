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Нехватка кадров: патрульная полиция недоукомплектована более чем на четверть

Нехватка кадров: патрульная полиция недоукомплектована более чем на четверть
09:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Патрульная полиция недоукомплектована на 26%.

Общий уровень некомплекта патрульных полицейских по Украине составляет 26,1%.

Об этом говорится в ответе Департамента патрульной полиции на информационный запрос Укринформа.

"Общий некомплект - 26,1%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый высокий уровень некомплекта патрульных - в Запорожской области - 50,1%; наименьший некомплект - в Харьковской области - 13,7%.

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В свою очередь, как уточняется в ответе, недобор патрульных в Киеве - на уровне 34,5%; в Киевской области - 28,3%; в Черновицкой - 28,1%; в Черниговской - 14,6%; в Черкасской - 25,8%; в Хмельницкой и Херсонской областях - на уровне 18,5%.

Также некомплект патрульных полицейских в Тернопольской области - на уровне 32,5%; в Сумской - 25,6%; в Полтавской - 18,9%; в Ривненской - 26,5%; в Одесской - 14,8%; в Николаевской - 27,7%; во Львовской - 29,2%; в Луганской - 32,8%, в Кировоградской и Донецкой областях - на уровне 23,3%.

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Недобор патрульных в Ивано-Франковской области находится на уровне 20,6%; в Закарпатской - 22,6%; в Житомирской - 18,6%; в Днепропетровской - 23,9%, на Волыни - 27,9%, в Винницкой области - на уровне 32,4%.

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Работа, Нацполиция, Патрульная полиция.
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