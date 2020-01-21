Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний

Новости Украины:На раннюю диагностику заболеваний министерство предусмотрело 1 млрд грн.

По темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает второе место.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Для того, чтобы снизить этот показатель, необходимо сосредоточить свое внимание на ранней диагностике. Именно поэтому эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрен 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, в гарантированный пакет бесплатных обследований входят маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия.

Для того, чтобы пройти исследования, необходимо будет иметь направление от семейного или другого врача.

Напомним, Скалецкая отчиталась о состоянии подготовки программы медгарантий.