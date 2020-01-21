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Карпюк сравнил тюрьмы РФ и Лукьяновское СИЗО

Карпюк сравнил тюрьмы РФ и Лукьяновское СИЗО
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Бывший пленник Кремля говорит, что условия содержания в тюрьмах РФ лучше чем в Лукьяновском СИЗО.

Бывший украинский политзаключенный в РФ, председатель общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток" Николай Карпюк заявил, что условия содержания в местах несвободы в России лучше, чем в Киевском (Лукьяновском) СИЗО.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции на тему: "Состояние СИЗО в Украине" после мониторингового визита в Киевский следственный изолятор.

"Мне пришлось пройти через много заведений несвободы на территории РФ, и, придя в Киевское СИЗО, я с болью для себя увидел, что уровень содержания, уровень порядка в российских СИЗО намного выше, чем у нас, в Украине... Я себе представляю, что если в таких ужасных условиях находится столичное СИЗО, то что же происходит в областях", - сказал Карпюк.

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По его мнению, самая позорная ситуация в корпусе Лукьяновского СИЗО, который называется "Утка". По словам Карпюка, это самый старый, разрушенный корпус, который абсолютно не приспособлен для содержания людей.

"Это угроза туберкулеза и других заболеваний не только для заключенных, но и для сотрудников самого СИЗО. Это невозможно просто представить, как в тех камерах, особенно на первом этаже этого корпуса, находятся люди. Там ни света нет, там грибок такой, что въелся, и его невозможно искоренить оттуда. Там не то, что штукатурка, а сами стены осыпаются в камерах. Ни канализации, ни вентиляции там нет. Каждый человек, который будет находиться в тех камерах, - у нее будут болезни позвоночника", - сказал он.

В свою очередь другой бывший политзаключенный, член правления ОО "Украинский центр предотвращения пыток" Алексей Сизонович отметил, что во время мониторингового посещения Киевского СИЗО он увидел ряд нарушений прав человека и удерживаемых.

"Это содержание заключенных в камерах, требующих капитального ремонта. На площади, где могут проживать 5-6 человек, проживает вдвое больше людей. Нет вентиляции, которая бы способствовала притоку воздуха, чтобы люди могли дышать свежим воздухом. Нет возможности сменить белье, то есть белье на складах, но она не выдается осужденным, а держится на складах", - сообщил Сизонович.

"Киевское СИЗО находится в очень плачевном состоянии, там удерживать людей не представляется возможным", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 18 января мониторинговая группа Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека заявила о выявлении ряда существенных нарушений прав заключенных в Киевском следственном изоляторе.

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В секретариате омбудсмена заявили, что во время мониторинга выявлен ряд существенных нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.

Также выявлены нарушения требований раздельного содержания заключенных, ненадлежащие условия их содержания, неработающие рентгенологический и флюорографический аппараты и ряд других нарушений.

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Россия, СИЗО, РФ, Николай Карпюк, Политзаключенный.
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