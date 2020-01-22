Сенцов не верит в эффективность политики Зеленского

Новости Украины:Олег Сенцов считает, что Владимиру Путину выгодный президент, который хочет мира любой ценой.

Экс-политзаключенный Олег Сенцов не верит в эффективность политики президента Владимира Зеленского по примирению с Россией. Об этом он сказал на форуме в Давосе. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналиста.

По мнению Сенцова президент, который хочет мира любой ценой, это именно то, чего хочет Путин.

"Президент, который хочет мира любой ценой - это именно то, что хочет Путин. Это слабая позиция. Зеленский думает, что можно договориться", - сказал он.

По словам Олега Сенцова, Путин жесткий президент и он не возможно расположить.

Либо Зеленский не понимает, что он делает. Либо на что-то надеется. Но эта политика не сработает. Было разведение войск, например. Стрельбы стало меньше, но погибших все еще много. Посмотрим, что будет дальше, - добавил Сенцов.

Напомним, Фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номери" покажут на Берлинском кинофестивале (Berlinale-2020) в рамках специальных показов.