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Кабмин продлил пилотный проект по трансплантации: какие учреждения участвуют

Кабмин продлил пилотный проект по трансплантации: какие учреждения участвуют
19:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Пилотный проект по трансплантации продлен до конца года.

Кабинет министров Украины продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Это позволит заключить договора со всеми лицензированными учреждениями, предоставляющими медуслуги", - написал он.

Согласно тексту постановления, обнародованному на сайте Кабмина, в перечень участников пилота внесены все медучреждения, у которых есть лицензия на предоставление таких медуслуг, а именно:

  • Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова,
  • Львовскую областную клиническую больницу,
  • Одесскую областную клиническую больницу,
  • Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. Шаповала,
  • Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение Волынской области,
  • Институт сердца Минздрава,
  • Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова
  • Черкасский областной онкологический диспансер.

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Помимо этого, правительство утвердило тарифы на услуги по трансплантации органов и других анатомических материалов:

  • аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа) - 323,798 тыс. грн,
  • АВО-несовместимая аллотрансплантация почки - 721,23 тыс. грн,
  • трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" - 535,28 тыс. грн,
  • пересадка печени/части печени - реципиент 855,039 тыс. грн,
  • донорская нефрэктомия из открытого доступа - 33,561 тыс. грн,
  • донорская резекция печени - 116,13 тыс. грн,
  • донорский этап - изъятие органов у донора-трупа - 74,086 тыс. грн,
  • тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР) - 18,63 тыс. грн,
  • аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 1,36 млн грн
  • аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 1,308 млн грн.

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Кроме того, Кабмин разрешил использовать средства на оплату трансплантанта гемопоэтических стволовых клеток из-за рубежа, а также осуществлять предоплату услуг по трансплантации и использовать остаток средств 2019 года в 2020 году.

"Совершенствуем прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом, закладываем финансирование такой возможности для наших людей, а также усиливаем противодействие ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине",- добавил премьер.

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Кабмин, Трансплантация, Алексей Гончарук.
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