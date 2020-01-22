Скачать
Среда, 22.01.2020
"Шестой год в моей стране идет война": Зеленский выступил в Давосе (Видео)
"Шестой год в моей стране идет война": Зеленский выступил в Давосе (Видео)
Эпидемия в Китае: МИД рекомендует воздержаться от поездок в Ухань
Эпидемия в Китае: МИД рекомендует воздержаться от поездок в Ухань
Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады
Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады
Участница нового сезона "Голоса страны" попала в базу "Миротворца"
Участница нового сезона "Голоса страны" попала в базу "Миротворца"

Эпидемия в Китае: МИД рекомендует воздержаться от поездок в Ухань

Эпидемия в Китае: МИД рекомендует воздержаться от поездок в Ухань
19:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В МИД дали советы украинцам, путешествующим по Китаю.

В Министерстве иностранных дел дали рекомендации гражданам Украины, которые планируют совершить поездку в Китай или уже находятся на территории этой страны, в связи с распространением заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV).

Соответствующие советы обнародованы пресс-службой украинского внешнеполитического ведомства.

Так, в МИД советуют при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологическую ситуацию в регионе посещения и воздерживаться от поездки в город Ухань (провинция Хубэй), в котором наибольший риск заражения.

Среди советов - принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу; избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное; не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний; использовать специальные маски для защиты органов дыхания; мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом продуктов питания; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.

Эпидемия в Китае: Беларусь вводит контроль на границе

В случае симптомов, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

В МИД просят граждан Украины отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в КНР (https://china.mfa.gov.ua/ua) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/ua), следовать рекомендациям местных органов власти.

Трамп о возможной эпидемии: Мы уже очень хорошо занялись этим

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцев просят безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в Посольство Украины в КНР (+8613701230647) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты [email protected]

Как сообщалось ранее, число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 17 человек.

В МИД ФРГ отреагировали на вирус в Китае: Для нас риск очень низок

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, МИД, Эпидемия, Вирус, Ухань.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января
03 Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
04 Как предотвратить образование тромбов?
05 Врачи назвали целебные свойства помело
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: погиб военнослужащий ВСУ
День в ООС: погиб военнослужащий ВСУ
Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе
Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Нацотбор 2020: результаты жеребьевки полуфиналистов (Видео)
Нацотбор 2020: результаты жеребьевки полуфиналистов (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь