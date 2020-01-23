У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Имя Григорий греческого происхождения. Григорий – одно из немногих христианских имён, появившихся в эпоху становления христианства; имя метафорически сопоставлялось с личными качествами идеального христианина.
В детстве Григорий очень живой и непоседливый мальчик. Он очень старается быть хорошим, драться не любит, но за себя обязательно постоит. Повзрослев, он старается быть ровным с окружающими, вежлив со всеми.
Григорий очень чувствителен, даже резкое слово или недоброжелательность собеседника могут его уязвить. Он всегда думает о том, чтобы не обидеть никого даже словом. Гриша уделяет много внимания своей одежде и внешнему виду. Он зависим от мнения окружающих, ему хочется нравиться всем.
Способности Григория могут проявиться в области техники – ему нравятся прикладные науки. Он очень любит читать и развит всесторонне. Благодаря этим знаниям он может быть профессионалом в любой профессии. Но Григорий не карьерист и не ему не хватает чуточку честолюбия, чтобы быть успешным по-крупному.
Григорий верен той женщине, которую выберет себе спутницей жизни. К ней у него не будет особых требований. Он ценит домашний уют и любит вкусно и разнообразно покушать.
Поздравления
Ты, как истинный мужчина,
Галантный и обходительный.
Григорий, в день твоих именин
Прими от женщин подарок удивительный.
Креативный, стильный, яркий,
Интересный и задорный,
Победитель - в смелых спорах...
Ты удивителен, Григорий!
С Днем ангела, Гриша, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Не секрет, что наш Григорий
Был врагам рожден на горе.
Для друзей же милый Гриша
Травы ниже, воды тише.
Пусть тебе, Григорий,
Всегда во всем везет,
И только позитив
Пусть жизнь тебе несет.
Во всем Григорий наш мужчина,
И это веская причина,
Чтоб с именинами поздравить
И радость Гришеньке доставить.
Григорий — значит "бодрость духа".
О нашем — это слишком сухо.
Григорий наш — как ураган:
Идей — фонтан, страстей вулкан!
Тебя, Григорий, нежно любим
И в именины не забудем
Поздравить, счастья пожелать,
Чтоб мог и дальше ты блистать!
Григорию любви и счастья
В день ангела хочу желать,
Любви огромной, настоящей –
И никогда не унывать.
Не знать проблем и улыбаться,
Чтоб в жизни не было забот,
И никогда не волноваться –
Пускай во всем тебе везет.
В Ваши именины я, Григорий,
Пожелать успеха Вам хочу!
И пусть на любой из территорий
Говорит любовь: "Я помогу!".
И пусть ангел Вас оберегает
От всех бед, ненастий и невзгод!
Вам судьба во всем пусть помогает,
Неприятных не было хлопот!
Желаем мы тебе жены покладистой,
И не транжиры, чтоб не раздражала.
В день именин Григория, сегодня,
Мы рассказать о нём должны всё то, что знаем.
Он в детстве был подвижным, неусидчивым,
А повзрослев, остепенился вдруг,
Стал более ранимым и уживчивым,
Ещё, Григорий – настоящий друг.