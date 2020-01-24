У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Виталий обладает сильным характером, который придает ему лидерские качества.

Имя Виталий имеет латинское происхождение, появилось от личного прозвища Vitalis, которое дословно переводится как "относящийся к жизни", "жизненный". Данному слову также приписываются значения "дающий жизнь", "животворящий" и "жизнеспособный", т.е. "живой, (долго) живущий".

Европейскими аналогами этого имени являются имена Виталь, Виталис, Витали, Витале, Виталиан, Витальен, а парными женскими именами – Виталия и Виталина, которые в некоторых случаях являются идентичными друг другу. От римского когномена также были образованы другие имена, являющиеся родственными для имени Виталий. Это имена Вит, Вид, Витус, от которых появилось женское имя Вита.

Имя Виталий также носил один из понтификов, 76-й Папа Римский. Здесь указаны православные именины Виталия, а католические именины можно посмотреть у имени Вит.

Он активный, энергичный, динамичный, мужественный. Казалось бы, с такими качествами этому мужчине трудно быть гибким в общении, но, тем не менее, он способен мягко, но твердо утверждать свои права и идеи, иногда с оттенком хитрости и оппортунизма. У него много планов и много великих идей, хотя он должен научиться применять их на практике.

Обладатель этого имени немного нервный молодой человек, так как ему нужен выход для своей избыточной энергии, в противном случае он может испытывать эмоциональный срыв или же страдания. Если интенсивность жизни в настоящее время больше, чем он может справиться, он будет иметь тенденцию оставаться в роли наблюдателя, чем в роли истинного участника. Но, однако, это будет гарантировать ему больший комфорт, нежели чем жизнь в лихорадочном темпе.

Проблемы и трудности заставляют его пересматривать свой образ жизни, находить новые пути и возможности. Виталий имеет глубокое чувство справедливости и может бурно реагировать на проявление какой-либо неправды, он может стать участником различных групп, образований, организаций, имеющими что-то общее с его личными воззрениями на социальные или политические темы. С Виталием довольно легко найти общий язык, но он предпочитает общение в плоскости логики и рационализма, разговоры на отвлеченные и философские темы он не приветствует.

Виталий очень привязан к своей семье и готов делать большие уступки, чтобы сохранить гармоничные отношения со своими близкими. Виталий стремится к миру, хотя сам он иногда объявляет войну. У обладателя этого имени острое чувство эстетики, которое может пробудить у него интерес к искусству или красивым предметам, которым он найдет место в своем комфортном уютном гнездышке. В сердечных делах Виталию приходится трудно, он находится в поиске совершенства, и счастье может пройти мимо из-за его непримиримой природы. Властный и с благородными принципами, ему не всегда легко жить и, как правило, он быстро устает от отношений, стремится продолжать свои поиски той редкой жемчужины.

С таким большим спектром возможностей Виталию открыты многие двери. Занятия в области искусства, эстетики, питания (шеф-повар, дизайнер причесок, поэт, писатель, гид), или же профессий, требующие точности и тщательности (спортсмен, инженер, технический работник, ученый).

Поздравления

Виталий, ты сегодня именинник, поздравляем,

Быть энергичным, жизнерадостным, искренне желаем,

Пусть все печали обойдут стороною,

Пусть только всё хорошее случается с тобою.

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье,

Пускай фортуна улыбается тебе всегда,

Всех благ тебе, удачи, радости, тепла.

Добрый ангел послал тебе благословенье,

И оградил от всех бед и зла,

Подарил тебе удачу, вдохновенье,

Ведь именины сегодня, Виталий, у тебя.

Пусть это торжество тебя приятно удивит,

Пусть окружают верные друзья,

Пускай судьба тебя сполна наградит,

Пускай во всём везёт, всегда.

Виталий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

Наш именинник в мир жестокий

Пришел, не ощущая дрожь:

Виталий — значит "жизнестойкий",

Его ничем не прошибешь.

К нему судьба — все круче, круче.

И что ни день — беда, беда...

Потерю шариковой ручки

Он не забудет никогда.

Он, даже будучи "под газом",

Стакан "на счастье" не разбил.

А в лотерею он ни разу

Не выиграл автомобиль!

Другой давно схватил бы шизу,

С дурной ходил бы головой,

А он лишь радуется жизни,

С чем и поздравим мы его.

Виталик, ты счастливым будь,

И никогда не унывай,

Про все плохое ты забудь –

И про тревогу, про печаль.

Ты именины проведи,

Чтоб никогда их не забыть,

Желаю в этот день тебе

Веселым и счастливым быть!

Виталий отзывчив, улыбчив и скромен.

Запас обаяния просто огромен!

Ну как не поздравить в день именин,

Ведь ты такой славный на весь мир один!

Будь самым счастливым и самым желанным,

К успеху в карьере стремись непрестанно.

Ты все одолеешь, придет звездный час!

Триумфом огромным порадуешь нас!

Умен ты, в цели поисках настойчив,

И имя носишь – "жизненный", Виталий.

К соблазнам глупым равнодушен и устойчив,

Тебя хорошим именем назвали.

И вот, пора отметить именины,

И снова все спешат тебя поздравить.

А я желаю счастья, воли, силы,

Акценты в жизни правильно расставить.

Пусть успех не просто даст узнать

Счастье яркое, беспечное тебе,

Но и позволит с ним уверенно шагать

В паре виртуозной по судьбе!

От удачи не отворачивайся,

Не "парься" и не "заморачивайся",

Легко, друг, по жизни иди,

А лучше, Виталий, лети!