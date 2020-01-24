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Порошенко о допросе в ГБР: Следователь прятал глаза и это было очень плохим спектаклем

Порошенко о допросе в ГБР: Следователь прятал глаза и это было очень плохим спектаклем
19:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Порошенко уверен, что дела ГБР против него являются политическим преследованием.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что уголовные производства против него инспирированы представителями "пятой колонны".

Об этом он сказал журналистам после того, как посетил следователей ГБР, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Производства, открытые Государственным бюро расследований, в частности, за Минские соглашения, проход украинских кораблей через Керченский пролив или национализацию ПриватБанка - это политические преследования, инспирированные представителями пятой колонны. А основным заказчиком этих "шоу-спектаклей" является Российская Федерация", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко пришел на допрос в ГБР (Видео)

По словам экс-президента, у следователей ГБР нет доказательств каких-либо правонарушений с его стороны.

"Было ужасно слушать то, что происходило по Минским договоренностям. Я никогда ничего подобного не слышал. Следователь прятал глаза и это было очень плохим спектаклем. Подчеркиваю, что и по морякам, где правота Украины подтверждена Гамбургским трибуналом, позицией Совбеза ООН и Генеральной ассамблеей, решениями Совета Европейского Союза, который применил Азовский пакет санкций против России; где четко определено, что Украина действовала правильно; по Минским договоренностям Украина все выполняет, они помогли нам остановить российское нашествие и по которым введены санкции против РФ - у нас на сегодняшний день ГБР действует на стороне России", - убежден Порошенко.

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"Безусловно, это все носит характер политических преследований. Если есть месть Порошенко со стороны руководства страны или руководства правоохранительных органов, пожалуйста, но они вредят Украине", - подытожил бывший президент.

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Петр Порошенко, Допрос, ГБР.
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