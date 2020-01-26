Эпидемия в Китае: как уберечься от заражения

Министерство здравоохранения Украины советует гражданам и путешественникам соблюдать обычные меры предосторожности в связи с коронавирусом.
Соответствующие рекомендации Минздрав опубликовал у себя на сайте.
"Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основными симптомами коронавируса являются лихорадка, затрудненное дыхание.
В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях, до, во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и поделиться историей путешествий.
Стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ряда болезней:
Минздрав и координационный штаб ежедневно предоставляют актуальную информацию о случаях заболевания, вызванных новым коронавирусом.
Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США, Франции и Канаде.