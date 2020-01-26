Эпидемия в Китае: как уберечься от заражения

Новости Украины:Украинцам дали советы, как уберечься от коронавируса.

Министерство здравоохранения Украины советует гражданам и путешественникам соблюдать обычные меры предосторожности в связи с коронавирусом.

Соответствующие рекомендации Минздрав опубликовал у себя на сайте.

"Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными симптомами коронавируса являются лихорадка, затрудненное дыхание.

В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях, до, во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и поделиться историей путешествий.

Стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ряда болезней:

часто мыть руки или обрабатывать дезинфицирующее средствами;

во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтям или бумажной платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, у кого лихорадка и кашель;

если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, скорее обратитесь к врачу и поделитесь с ним предыдущей историей путешествий;

посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными и поверхностями, контактирующими с животными;

не ешьте сырые или недостаточно термические обработанные животные продукты. С сырым мясом, молоком или органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Минздрав и координационный штаб ежедневно предоставляют актуальную информацию о случаях заболевания, вызванных новым коронавирусом.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США, Франции и Канаде.