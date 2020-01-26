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"Уханьский" коронавирус: Скалецкую вызвали в ОПУ

"Уханьский" коронавирус: Скалецкую вызвали в ОПУ
16:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Скалецкая прибыла в ОПУ для доклада по ситуации о коронавирусе.

Сейчас в Украине не зафиксировано заражение смертельно опасным коронавирусом 2019 nCoV. Обнаруженные подозрительные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

Об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Глава государства заслушал руководство Минздрава по ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая.

По словам министра здравоохранения, для контроля над ситуацией постоянно работает оперативный штаб. Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, пограничных служб и лабораторий.

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневная", - отметила Зоряна Скалецкая.

В Китае назвали основные симптомы заражения коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о налаженной коммуникации с пограничниками, в частности в аэропортах. Подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров. Он также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", - отметил замминистра.

Как сообщалось ранее, в Китае по состоянию на начало суток зафиксировано 1975 случаев заражения коронавируса 2019-nCoV. Число погибших от пневмонии достигло 56 человек.

Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Вирус распространился в ряд стран Азии, попал во Францию, США и Канаду. 24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлены три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.

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Китай, Коронавирус, Владимир Зеленский, ОПУ, Зоряна Скалецкая.
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