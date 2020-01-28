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Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января

Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января
08:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:28 января 2020 года 23 украинских канала заблокируют бесплатный спутниковый сигнал.

Что происходит?

Сигнал, который в Украине ловят через тарелку, на самом деле является техническим, он предназначен исключительно для провайдеров телевизионных услуг. И уже они должны доставлять его всем пользователям. Если установить тарелку и смотреть спутниковые каналы напрямую, то фактически это будет считаться пиратством.

Легально пользуются услугами лишь 4% домохозяйств или 200 тыс. людей. Это очень низкий показатель даже среди соседних стран, – определили мировые эксперты

К сожалению, в Украине часто устанавливают оборудование, не сообщая об этом факте. Более того, при установке антенн берут дополнительную плату за "взлом" кода спутниковых телеканалов – используют так называемый “card sharing”. Доля домохозяйств с подобным “взломом” – от 0,4 до 0,8 млн. Это в 2-4 раза больше потребителей легального контента.

Почему это незаконно?

Технический украинский сигнал через спутниковые тарелки может попасть в Европу. Таким образом, европейцы могут смотреть бесплатное украинское телевидение. А это – нарушение норм и законов ЕС. Там спутниковые каналы доступны только исключительно в составе специальных пакетов включительно с установкой тарелки. Бесплатные – только государственные, региональные или общественные телеканалы.

Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю

Кого коснутся изменения?

Только пользователей спутниковых тарелок с техническим сигналом, которые не подключены к официальным провайдерам. А это – большинство тех, кто смотрит телевидение через спутник. 

Какие каналы станут платными?

Это будет касаться каналов четырех основных медиагрупп.

Около 40 региональных и нишевых телеканалов останутся в открытом доступе. Сейчас происходят краткосрочные отключения с выводом информационного сообщения для пользователей

Что делать после кодировки?

Перейты на цифровое эфирное телевидение Т2

Там закодированные каналы останутся в открытом доступе. Все, что необходимо – эфирная антенна и цифровой приемник DVB-Т2 (тюнер). Учтите, что в моделях телевизоров последних пяти лет приемник DVB-T2 обычно уже встроен. Проверить это можно в настройках. Но для начала надо убедиться – есть ли покрытие “цифрой” в вашем регионе.

Перейти на кабельное телевидение

Узнайте, покрывает ли ваш район кабельный оператор и свяжитесь с ним для подключения. Некоторые предполагают доплаты за подключение.

IPTV от интернет-провайдера

Можно приобрести доступ к телевидению от своего провайдера интернета. Как правило, они предлагают пакеты интернета и телевидения, что значительно выгоднее, чем покупать их по отдельности.

ОТТ-сервисы

Все, что нужно – хороший интернет и телевизор, который поддерживает SmartTV или, как вариант, ноутбук или смартфон. Сегодня в сети немало онлайн-сервисов, которые предоставляют доступ к просмотру разнообразного контента, в том числе и телеканалов. В пакет обычно входят не только телеканалы, но и ряд фильмов в высоком качестве или другой контент.

Остаться на “бесплатном спутнике”

Можно не делать ничего. Есть и такой вариант. Тогда в открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.

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Отказаться

Если вышеуказанные варианты вам не подходят – всегда есть возможность отказаться от телевидения вообще. Есть YouTube, Facebook и сайты ведущих каналов – черпать информацию и смотреть любимые передачи можно и там. Правда, с небольшой задержкой, ведь сначала контент демонстрируют на ТВ, а потом выпускают в сеть.

Как видите – существует немало альтернатив бесплатному спутниковому телевидению.

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TВ-программа, Кабельное ТВ, Спутниковое ТВ, Спутниковый сигнал, Кодирование каналов.
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