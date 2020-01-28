Кабмин ограничил цену на газ для населения и ТКЭ

Новости Украины:Правительство ограничило цену, по которой НАК "Нафтогаз Украины" продает природный газ населению и теплокоммунэнерго.

Кабинет министров Украины ограничил цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на нидерландском хабе.

Соответствующие изменения закреплены в постановлении правительства от 24 января 2020 года.

"С 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией", - говорится в документе.

Отмечается, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка "Нафтогаза Украины" на уровне 1,917% от этой цены.

Как сообщалось ранее, "Нафтогаз Украины" с 1 января снизил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 6,2% по сравнению с декабрем – до 5500 грн с 5861 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), говорится в сообщении компании.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Напомним, в Украине с 1 января текущего года украинцы будут получать две платежки за газ.