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Чорновил силой выпроводили с брифинга первого заместителя директора ГБР Бабикова (Видео)

Чорновил силой выпроводили с брифинга первого заместителя директора ГБР Бабикова (Видео)
14:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ГБР говорят, что экс-нардеп Татьяна Черновол попала на брифинг Александра Бабикова "нелегально".

Бывшего народного депутата, пострадавшую в делах Майдана Татьяну Чорновил силой выпроводили с брифинга первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

Чорновил пришла в пресс-центр ГБР перед началом брифинга.

К ней подошли двое полицейских и предложили ей выйти, однако она не согласилась.

После того, как начался брифинг, Чорновил подошла к Бабикову, держа в руках телефон в режиме съемки. Но два человека в штатском оттолкнули ее и вытолкали за дверь, где, взяв за руки и ноги, вынесли в фойе здания.

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Чорновил утверждает, что ей сломали ногу. Также она вызвала полицию, которая задокументировала инцидент. 

Следует отметить, что на многочисленные вопросы журналистов, почему Бабиков не вмешался в ситуацию и кто были эти люди, которые вытолкали Чорновил, он не дал никакого ответа, посоветовав писать запрос.

Позже один из людей, вытолкавших Чорновил, признался, что является сотрудником ГБР, а также сказал, что экс-депутат попала во двор ГБР через забор, набросив на него куртку, перелезла и потом зашла в пресс-центр.

Сама Чорновил утверждает, что пришла пообщаться с первым заместителем директора ГБР как потерпевшая и задать ему вопросы.

Напомним, ГБР задержало чиновника за мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

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ГБР, Александр Бабиков, Татьяна Чорновил.
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