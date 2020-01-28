Участники марша на Крым сформировали штаб

Новости Украины:В мае крымские татары намерены провести акцию "Мир против насилия и оккупации", в ходе которой намерены пересечь границу с Крымом.

Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что создан штаб по подготовке и проведению ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", которая предполагает поход крымских татар на Крым.

Так Рефат Чубаров заявил, что в ходе заседания участники совещания обсудили первоочередные мероприятия, связанные с запланированной мирной акцией, Также были определены ответственные за выполнение поставленных задач. Кроме этого, участники заседания обсудили структуру штаба и его первоначальный состав. Чубаров не назвал никаких имен заявив, что данная информация будеи обнародованна позже. При этом, договорились, что состав Штаба будет расширяться введением новых людей.

Он также указал на то, что участники совещания определили 3 мая 2020 дате пересечения участниками данной акции административной границы между Херсонской областью и оккупированным Крымом.

Напомним, в мае крымские татары планируют массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом.