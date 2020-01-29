ОГПУ: Неизвестные "давят" на депутатов от имени Офиса генпрокурора

Новости Украины:В ОГПУ заявляют о мошенниках, которые под видом руководства Офиса пытаются влиять на должностные лица.

Офис генерального прокурора сообщает о попытках неизвестных лиц от имени руководства Офиса генпрокурора требовать от должностных лиц совершать незаконные действия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Офис генпрокурора призывает сообщать о мошенниках, которые пытаются действовать от имени руководства ведомства.

"Офис генерального прокурора сообщает о попытках неизвестных лиц от имени руководства Офиса генерального прокурора требовать от должностных лиц совершать незаконные действия, вероятно, для дискредитации деятельности Офиса", - говорится в сообщении.

Указывается, что эти лица от имени заместителя генпрокурора осуществляют звонки якобы из его приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, осуществляют попытки через телефонные звонки или смс-сообщения побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, высказывают предложения людям "решить" кадровые вопрос в правоохранительных органах и тому подобное.

В Офисе генпрокурора обращают внимание, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только предусмотренным законом способом.

Напомним, в ОГПУ поручили заняться нарушениями в оборонном секторе государства.