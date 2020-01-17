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В Офисе генпрокурора начинается отбор новых прокуроров

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В Офисе генпрокурора начинается отбор новых прокуроров
17:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Генеральный прокурор объявил об приеме документов 20 января на 100 вакантных должностей прокуроров.

В понедельник, 20 января, в Офисе генерального прокурора начнется прием документов от кандидатов в пределах отбора на 100 вакантных должностей прокуроров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора и объявление вакансий было обнародовано сегодня, 17 января, на сайте ОГП.

"Мы хотим, чтобы к Офису генерального прокурора присоединились сто прокуроров из специалистов вне системы с пятилетним опытом в сфере права. Сама процедура аналогична аттестации прокуроров и состоит из трех этапов - тесты на знание законодательства, общие способности и собеседование с практическим заданием. По результатам этих этапов будет составлен рейтинг успешных кандидатов, которым мы предложим пройти обучение и стажировку", - сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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"Приглашаем юристов, ученых, которые соответствуют требованиям согласно закону и готовы защищать и представлять права граждан и интересы государства, поддерживать обвинение в суде, осуществлять процессуальное руководство в расследованиях, принять участие в отборе", - призвал он.

Отмечается, что документы от желающих будут приниматься до 2 февраля 2020 года включительно.

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В Офисе генпрокурора напомнили, что участие в отборе имеют право принимать лица, имеющие юридическое образование и пятилетний опыт работы в сфере права, не занимали должность прокурора на день вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры" и соответствуют другим требованиям, определенным статьей 27 Закона Украины "О прокуратуре".

Как говорилось ранее, 25 сентября 2019 года вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, которым предусмотрено создание Офиса генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

26 декабря на брифинге Рябошапка сообщил, что из 1 тыс. 339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации - теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность - в ГПУ осталось 610 прокуроров, которым предложено перейти в Офис генпрокурора.

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"Из 2,5 тыс. работников ГПУ в новом офисе будут работать только 1,5 тыс.", - отметил Рябошапка.

2 января начал работу Офис генерального прокурора Украины.

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