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Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины в размере 450 миллиардов гривень

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины в размере 450 миллиардов гривень
15:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Кабмине говорят, что собственные доходы Пенсионного фонда Украины составят 300 миллиардов гривень.

Бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год составит 448,61 млрд грн, из них 146,83 млрд грн – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.

Об этом сказано в принятом 24 января постановлении Кабинета министров, текст которого размещен на правительственном портале.

Как говорится в документе, собственные доходы ПФУ утверждены на уровне 301,779 млрд грн.

Что касается расходов бюджета фонда, то 308,67 млрд грн собственных средств ПФУ будет направлено на пенсионное обеспечение лиц, пенсию которым назначили в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Ещё 2,77 млрд грн направят на выплату пенсий, назначенных согласно другим законодательным актам в части размера пенсии, на которую лицо имеет право в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

На пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава в части размера пенсии из солидарной системы в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено 6,42 млрд грн.

Финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины, составит 5,35 млрд грн.

Из средств госбюджета, направляемых на покрытие дефицита фонда, на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, направят 123 млрд грн.

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Как сообщалось ранее, в Украине с 1 декабря прошлого года выросли размер прожиточного минимума и минимальная пенсия. В частности, прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 95 грн – до 2102 грн, минимальная пенсия – на 74 грн, до 1638 грн.

Напомним, в Минцифре анонсировали появление е-пенсии в мобильном приложении "Дія".

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Бюджет, ПФУ, Пенсионный Фонд Украины.
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