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Боевики выбили из украинца признание в шпионаже и терроризме

Боевики выбили из украинца признание в шпионаже и терроризме
16:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики задержали Александра Короля на блокпосте "Оленевка", когда тот возвращался домой.

Правозащитники рассказали об украинце Александре Короле, из которого на оккупированном Донбассе боевики пыткам выбили "признание" в якобы шпионаже и терроризме.

Об этом в Facebook сообщает правозащитная организация "Медийная инициатива за права человека".

"Гражданский Александр Король в заложники представителей незаконных вооруженных формирований попал 19 сентября 2017 года. В тот день ехал из Волновахи домой в Макеевку. Мужчину задержали на блокпосту "Оленевка" люди, которые представились "сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью", - говорится в сообщении.

После исчезновения семья начала разыскивать Короля и, наконец, нашли его в "изоляторе временного содержания" на оккупированной территории.

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Позже выяснилось, что боевики выбивали из украинца показания с помощью пыток электрическим током и избиения, так Король подписал все документы, которые ему сказали. Согласно "признанию", он якобы создавал карты военных объектов.

"Боевики обвиняют Короля в "участии в террористическом сообществе". Сначала придумывали, что он, якобы, один из одиннадцати участников "террористической группировки". В дальнейшем добавили еще одну статью - "шпионаж", так как "оказалось", что мужчина еще и "фотографировал" военные объекты", - добавляют правозащитники.

Отмечается, что связи с Королем нет, но известно, что удерживают его в подвале донецкого СИЗО. Этот факт подтверждают освобожденные в результате недавнего обмена гражданские заложники. По их словам, украинец надеялся пойти на обмен, однако представители ОРДЛО его участие не подтвердили.

Напомним, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

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Террористы, Боевики, Донбасс, Плен, Александр Король.
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