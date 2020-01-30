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Минцифры перенесло дату презентации приложения "Дія"

Минцифры перенесло дату презентации приложения "Дія"
13:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Минцифры перенесло на неделю презентацию переложения "Дія" по неизвестным причинам.

Министерство цифровой трансформации отменила сегодняшнюю презентацию мобильного приложения "Дія" в рамках реализации проекта "Государство в смартфоне", перенеся её на неделю.

"Вынуждены сообщить, что презентация мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія. Цифровое образование", запланированная 30 января, переносится и состоится через неделю. Новую дату мы сообщим чуть позже. Искренне извиняемся за неудобства и благодарим за понимание и поддержку!", - сообщила пресс-служба Минцифры.

В министерстве не уточнили, что послужило причиной переноса презентации, при этом анонсировалось участие в ней президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

"Дія" будет в ТОП мобильных приложений мира

Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации ранее заявило, что намерено запустить портал цифрового государства "Дія" ("Государство в смартфоне"), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал реализацию программы "Государство в смартфоне" одной из самых приоритетных для правительства.

 Напомним, в Минцифре анонсировали появление е-пенсии в мобильном приложении "Дія".

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Михаил Федоров, Минцифры, Платформа "Дія".
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