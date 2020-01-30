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Никаких сигарет до 21 года: в Украине презентовали новый антитабачный законопроект

Никаких сигарет до 21 года: в Украине презентовали новый антитабачный законопроект
14:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине предлагают повысить минимальный возраст для продажи табачных изделий.

Депутаты предлагают повысить минимальный возраст для продажи табачных изделий до 21 года с 18 лет, а также ввести ряд других ограничений для уменьшения распространения сигарет среди молодых людей.

Об этом на пресс-конференции сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Лада Булах, презентуя новый антитабачный законопроект.

"В этом законопроекте мы одинаково регулируем и ограничиваем продажу всех видов сигарет для людей до 21 года. Это было сложное и дискуссионное решение, однако оно на сто процентов уменьшит вред табачных изделий для здоровья детей. Согласно различным европейским и американским исследованиям, 95% взрослых курильщиков впервые попробовали сигареты до 21 года", - сказала она.

По словам Булах, законопроект предусматривает введение небрендированных одинаковых упаковок непривлекательного цвета для всех сигарет, увеличение размера изображений медицинских предупреждений до 65% с 40% от размера пачки. Также предполагается отсутствие уличной рекламы, выкладок сигарет в супермаркетах и ларьках, полный запрет рекламы табака в интернете и соцсетях. При этом местные органы самоуправления смогут дополнительно определять общественные места, где курение запрещено.

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В то же время, будет расширен список общественных мест, полностью свободных от курения - сюда добавятся вокзалы, общежития, офисы и рабочие места. Кроме того, законопроект полностью запрещает оборот ароматизированных сигарет.

"Законопроект имплементирует директиву Европейского Союза от 2014 года, в частности, запрет сигарет и электронных сигарет с ароматизаторами и вкусовыми добавками, которые имитируют фрукты и имеют более мягкий и привлекательный вкус. Сейчас такие изделия составляют лишь 10% от всего рынка сигарет, однако дети покупают их в первую очередь, когда начинают пробовать курить", - сказала она.

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Законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде под номером №2813, вносит изменения в ряд законов Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

Среди авторов законопроекта - депутаты от "Слуги народа", "Батькивщины" и "ОПЗЖ". Текст законопроекта пока что отсутствует на сайте парламента.

Как сообщалось ранее, 16 января Верховная Рада приняла два связанных законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №1210 и №1209-1.

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В частности, законопроекты предполагают повышение ставки акциза на табачные изделия для нагрева в 2021 году до 1454,33 грн за 1000 штук (сейчас сумма акциза - 342 грн). Ежегодно ставка акциза будет повышаться на 20% до 2024 года, достигнув 2516,54 за 1000 штук.

В октябре прошлого года Рада приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов и единого взноса соцстрахования. Закон, ко всему прочему, предусматривает установление торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены. Пока что законопроект №1049 не подписан президентом Владимиром Зеленским и не вступил в силу.

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Верховная Рада, Батькивщина, Курение, Законопроект, Сигареты, Слуга народа, ОПЗЖ.
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