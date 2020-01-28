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Депутат ВР "забыл" задекларировать недвижимость за рубежом и 52 млн грн финансовых обязательств

Депутат ВР "забыл" задекларировать недвижимость за рубежом и 52 млн грн финансовых обязательств
17:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Экс-депутат ВР пять лет не вносил в декларацию данные об имуществе за рубежом.

Бывшему народному депутату Украины Генадию Бобову, сообщили о подозрении в недикларировании имущества за 2015−2019 годы. Об этом сообщили в НАБУ. 

Как говорится в сообщении, депутат восьмого созыва в ежегодных декларациях за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и в декларации, которую он подал перед увольнением в августе 2019 года, "забыл" указать о финансовых обязательствах в размере 52 млн грн; недвижимость за рубежом, которая оценивается свыше 2 млн швейцарских франков; наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%.

Депутату сообщили о подозрении во внесении заведомо недостоверных данных в е-декларации.

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Как сообщалось ранее, специализированная антикоррупционная прокуратура будет инициировать регистрацию уголовного производства в отношении сотрудников полиции, которые сняли "электронный браслет" с одесского бизнесмена Вадима Альперина и взыскания с него 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

Напомним, НАБУ расследует махинации с квартирами для Нацгвардейцев на сумму свыше 80 миллионов гривень.

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Верховная Рада, ВР, НАБУ, Декларация, Генадий Бобов.
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