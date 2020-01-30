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Четверг, 30.01.2020
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"Уханьский" коронавирус: в Украине запустят "горячую линию"

"Уханьский" коронавирус: в Украине запустят "горячую линию"
17:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине запустят "горячую линию" для консультаций по ситуации с коронавирусом.

В Украине протестировали телефонную "горячую" линию по ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV, которую планируют вскоре запустить для специалистов лечебной сети, а в дальнейшем расширить ее использование и для всех граждан.

Об этом проинформировал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин 30 января во время пресс-брифинга на тему "Ситуация с распространением вируса 2019-nCoV в мире и рекомендации для населения Украины".

"Сегодня была протестирована правительственная горячая телефонная линия. И в ближайшее время мы сможем запустить такую горячую линию для консультаций - она будет работать на национальном уровне, прежде всего, для специалистов лечебной сети, а также для врачей-эпидемиологов для того, чтобы мы могли полноценно координировать все необходимые меры и предоставлять консультативно-методическую помощь специалистам регионального уровня. В дальнейшем планируется их расширение и для граждан страны для того, чтобы они могли обратиться и получить общую информацию о течении этого заболевания, а также ответы на рекомендации по его профилактике", - отметил Кузин.

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В то же время он отметил, что сейчас нет необходимости изолировать пассажиров самолетов, которые 30 января должны прибыть из Китая в Украину. 

"Согласно официальным рекомендациям, которые мы используем, карантин или изоляция не приводят к повышению выявления как новых случаев, так и к сдерживанию. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, различают два возможных типа контакта - высокой и низкой степени риска. Пребывание в Китае и перелет даже с больным отнесены к низкой степени риска. Поэтому относительно этих пассажиров нет доказательной базы, что карантин будет эффективным методом сдерживания или предупреждения не распространения такого коронавируса на уровень государства", - пояснил Кузин.

Как сообщалось ранее, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником могут быть животные.

По состоянию на 30 января от болезни умерли уже 170 человек, подтверждены 7783 случая заражения. Заболевание зафиксировано в 17 странах.

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Ранее сообщалось о 4 подозрениях коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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Китай, Минздрав, Коронавирус.
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