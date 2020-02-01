Потеря на Донбассе: ОПУ выражает соболезнования

Новости Украины:Офис Президента выражает соболезнования близким погибшей на Донбассе медика.

В Офисе Президента выразили соболезнование родным и близким старшего боевого медика, которая погибла сегодня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает Офис Президента в Telegram.

"Сегодня в Попаснянском районе Луганской погибла молодая 33-летняя женщина. Старший боевой медик доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки, несовместимые с жизнью. Глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память Героине", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в результате обстрелов позиций украинских военных со стороны российско-оккупационных войск вблизи Новотошковского погибла Клавдия Сытник, старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил.

По данным командования Объединенных сил, во время доставки медикаментов на позицию женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.