Епифаний: Мы видим, что РФ делает все, чтобы церкви не признавали нашу автокефалию

Новости Украины:Епифаний уверен, что ПЦУ признают еще несколько поместных православных церквей, несмотря на давление со стороны РФ и РПЦ.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний убежден, что автокефалию ПЦУ признают еще несколько поместных православных церквей, несмотря на давление со стороны Русской православной церкви.

Об этом митрополит Епифаний сообщил на пресс-конференции после молебна по случаю первой годовщины своей интронизации предстоятелем ПЦУ.

Он отметил, что в прошлом году после решения Вселенского патриархата ПЦУ также признали еще две поместные православные церкви - Элладская православная церковь и Александрийский патриархат.

"Мы убеждены, что и в следующем году также получим признание со стороны нескольких других поместных православных церквей. Но что мы видим? Мы видим, что Российская Федерация в лице Русской православной церкви делает все для того, чтобы помешать, чтобы церкви не признавали наш автокефальный статус", - сказал митрополит Епифаний.

По его словам, со стороны русской церкви оказывалось сильнейшее давление на Элладскую православную церковь.

"Несмотря на это давление, в следующем году несколько церквей присоединятся к признанию нашего автокефального статуса", - заявил митрополит Епифаний, но отказался называть, какие именно это будут церкви.

Как сообщалось ранее, 15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.