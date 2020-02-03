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Епифаний о переходе приходов в ПЦУ: Наши объятия открыты для всех православных украинцев

Епифаний о переходе приходов в ПЦУ: Наши объятия открыты для всех православных украинцев
14:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Епифаний ждет новую волну переходов церковный общин в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний ожидает новую волну присоединения общин Украинской православной церкви Московского патриархата, которую он называет Русской православной церковью в Украине, к единственной поместной и автокефальной церкви Украины - ПЦУ.

Об этом Епифаний сообщил на пресс-конференции после молебна по случаю первой годовщины своей интронизации предстоятелем ПЦУ.

Он напомнил, что ПЦУ сразу после своего создания задекларировала, что открыта для других церквей.

"Мы строим открытую церковь. Наши объятия открыты для всех православных украинцев, которые стремятся быть в этой церкви и вместе ее дальше строить", - сказал Епифаний.

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По его словам, в течение 2019 года к ПЦУ присоединилось около 600 общин со стороны Русской православной церкви в Украине (известной в Украине как УПЦ МП).

Епифаний отметил, что ПЦУ является молодой церковью, но с глубокими историческими корнями.

"Мы говорим о более чем тысячелетней истории украинской православной церкви. То есть, мы после объединения действительно прожили только короткий очень промежуток времени ... Но в течение этого времени мы обращались и сейчас обращаемся с призывом к тем православным украинцам, которые пока до конца не поняли, и в определенной степени находятся даже в заблуждении (о вступлении в ПЦУ - ред.)", - отметил предстоятель.

При этом Епифаний отметил, что сейчас процессы присоединения общин УПЦ МП к ПЦУ стали менее активными и в определенной степени приостановились по сравнению с тем периодом, который был год назад после получения томоса. Он уточнил, что это связано с определенными причинами.

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"Это связано и с определенными политическими аспектами. Сейчас, к сожалению, и некоторые областные администрации блокируют перерегистрацию, Московский патриархат пытается каким-то образом приостановить этот процесс через судебные иски. То есть, по каждой общине, которая присоединилась к нашей церкви, сейчас есть соответствующий иск со стороны Русской православной церкви. Они пугают людей, искусственно создают конфликты", - заявил Епифаний.

В то же время, считает он, те общины, которые присоединились к ПЦУ, сделали это законно, поскольку, в соответствии с украинским законодательством, каждая община имеет право определяться и выбирать ту церковь, в которую желает принадлежать.

Предстоятель ПЦУ добавил, что сейчас существуют определенные препятствия юридического характера, и многие общины Московского патриархата готовы присоединиться к ПЦУ, если юридические вопросы перерегистрации будут должным решены без торможения этого процесса.

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"Я верю, что в будущем будет еще одна волна присоединения, волна переходов со стороны Русской православной церкви в Украине в Православную церковь Украины", - подчеркнул Епифаний.

Также он напомнил, что УПЦ МП, согласно украинскому законодательству, должна перерегистрироваться в Русскую православную церковь.

Как сообщал ось ранее, 15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

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6 января 2019 года в Соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

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УПЦ МП, УПЦ, Епифаний, ПЦУ.
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