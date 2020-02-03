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"Уханьский" коронавирус: Минздрав просит допсредства у резервного фонда

"Уханьский" коронавирус: Минздрав просит допсредства у резервного фонда
19:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Telegraf-EPA

Новости Украины:Минздрав попросит у резервного фонда допсредства на превентивные меры против коронавируса.

Министерство здравоохранения намерено подать запрос в резервный фонд на дополнительные средства с целью упреждения распространения в Украине коронавируса, сообщил гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Речь шла о запросе Минздрава в резервный фонд на предоставление дополнительных средств различным органам власти, в том числе и самому министерству. Поскольку это (превентивные меры против коронавируса – ред.) компетенция не только министерства, но и межсекторальная, потребность (в средствах – ред.) будет собираться (от органов власти – ред.), после чего будет направлена в резервный фонд и Министерство финансов",- сказал он.

По словам Скипальского, такое решение принято в рамках утвержденного Кабмином в понедельник распоряжения "О мерах предотвращения заноса и распространения на территории Украины инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом".

"Структура этого документа предусматривает повышение уровня готовности всех органов власти. Установлены карантинные мероприятия для прибывающих из города Ухань провинции Хубэй",- сказал он.

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Скипальский также отметил, что в рамках указанного распоряжения был утвержден план противоэпидемических мероприятий.

"План состоит из 24 пунктов, в частности ограничения туристических поездок в Китай, создания временных областных противоэпидемических комиссий при государственных администрациях, усиления субъектами хозяйствования режима текущей дезинфекции. Очень важным пунктом является определение пунктов пропуска через границу, в которых могут действовать международные медико-санитарные правила, и в случае осложнения ситуации переход через границу может осуществляться только через эти пункты, но речь идет только об определении, а не о запрете въезда по всем пунктам",- сказал он.

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Кроме того, Скипальский подчеркнул, что в случае усложнения ситуации с коронавирусом будут создаваться дополнительные госпитальные места, а также уже разрабатываются схемы перспективного перепрофилирования медучреждений на случай массового поступления больных.

Он добавил, что Кабмин поручил Минздраву в марте подать новую редакцию правил санитарной охраны территорий, а также разработать стандарты инфекционного контроля.

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Минздрав, Эпидемия, Вирус, Андрей Скипальский.
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