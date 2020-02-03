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Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей

Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей
21:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко.

Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Такое решение суд принял на заседании в понедельник, отказав, таким образом, в удовлетворении жалобы защиты отпустить Кузьменко под ночной домашний арест.

Адвокат Тарас Беспалый заявил, что доказательств ее вины недостаточно, и для того, чтобы продолжать следствие на сегодня будет достаточно домашнего ареста, поскольку так Кузьменко смогла бы продолжать свою врачебную практику.

В ходе судебного заседания были допрошены три свидетеля: Ирина Каминская (мать подозреваемой), Дмитрий Кузьменко (бывший муж подозреваемой), Владимир Ульянов (ветеран АТО, свидетель).

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Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

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Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

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24 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

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Суд, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко.
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