Дело Шеремета: Судья удалился в совещательную комнату

Новости Украины:Судья удалился в совещательную комнату решать вопрос о продлении меры пресечения Юлии Кузьменко.

Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец удалился в совещательную комнату решать вопрос о продлении меры пресечения для подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко еще на два месяца.

Адвокаты Кузьменко просили суд не удовлетворять ходатайство стороны обвинения и избрать меру пресечения для Кузьменко в виде ночного домашнего ареста для того, чтобы она могла ходить на работу и исполнять свои обязанности.

Как сообщалось ранее, 3 февраля Печерский райсуд не удовлетворил ходатайство защитников об изменении Кузьменко меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.

Сегодня этот суд должен рассмотреть также вопрос о продлении мер пресечения для других фигурантов этого дела - Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Напомним, Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко.