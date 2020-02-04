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Дело Шеремета: Судья удалился в совещательную комнату

Дело Шеремета: Судья удалился в совещательную комнату
13:54 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Судья удалился в совещательную комнату решать вопрос о продлении меры пресечения Юлии Кузьменко.

Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец удалился в совещательную комнату решать вопрос о продлении меры пресечения для подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко еще на два месяца.

Адвокаты Кузьменко просили суд не удовлетворять ходатайство стороны обвинения и избрать меру пресечения для Кузьменко в виде ночного домашнего ареста для того, чтобы она могла ходить на работу и исполнять свои обязанности.

Как сообщалось ранее, 3 февраля Печерский райсуд не удовлетворил ходатайство защитников об изменении Кузьменко меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.

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Сегодня этот суд должен рассмотреть также вопрос о продлении мер пресечения для других фигурантов этого дела - Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Напомним, Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко.

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Суд, Павло Шеремет, Дело Шеремета, Юлия Кузьменко.
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