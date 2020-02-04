Последний рейс из Китая в Украину: как себя чувствуют пассажиры

Новости Украины:В ЦОЗ отмечают, что ни у одного из пассажиров рейса из Саньи признаков ОРВИ не обнаружили.

У пассажиров рейса авиарейса из Саньи (Китай), который во вторник должен прибыть в аэропорт "Борисполь" (Киев), каких-либо жалоб на самочувствие нет, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, указанный рейс - последний запланированный из Китая.

"По нашей информации, это последний рейс, который был запланирован. У нас имеется информация о том, что ни у одного из пассажиров признаки ОРВИ отсутствуют", - сказал Кузин.

Он также сообщил, что на состоявшемся в понедельник совещании на уровне Мининфраструктуры решено осуществлять эвакуацию до конца текущей недели.

"Через каналы МИД и консульство в Китае происходит сбор информации по лицам, желающим покинуть страну. На этой неделе процесс завершится. В настоящее время нет информации о том, кто будет перевозить, однако эта возможность была предложена всем перевозчикам, прибывшим на совещание",- сказал он.

"Около 12 пациентов, которые ранее прибыли из Саньи, обратились к своим врачам, но ни в одном случае вирус не подтвердился", - добавил Кузин.

По его словам, во вторник заработала "горячая линия" для врачей, у которых есть вопросы относительно распространения коронавирусной инфекции.