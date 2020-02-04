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Неутешительный прогноз: Ученые заявили, как будет развиваться коронавирус

Неутешительный прогноз: Ученые заявили, как будет развиваться коронавирус
11:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Согласно расчетам медиков, уже в ближайшее время количество зараженных коронавирусом возрастет не менее чем в 3 раза.

Реальные масштабы распространения нового коронавируса 2019-nCoV могут быть намного больше официальных данных, предупреждают ученые.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet. 

"Согласно расчетам медиков Университета Гонконга, уже до 25 января количество заражений вирусом в одном только Ухане должна превысить 75 тысяч человек - хотя официально на тот момент сообщали только о двух тысячах случаев по всему миру", - говорится в сообщении. 

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Авторы исследования утверждают, что эпидемия коронавируса распространяется гораздо быстрее, чем считалось ранее. По их данным, каждый носитель 2019-nCoV в среднем заражает новым вирусом еще двух-трех человек, а общее количество больных растет в геометрической прогрессии и удваивается каждую неделю (каждые 6,4 дня). 

Официальные цифры, которые приводит Всемирная организация здравоохранения, намного скромнее: до 4 февраля были подтверждены 18 тысяч случаев заболеваний по всему миру. Почти 99% из них зарегистрированы на материковой части Китая.

Официальное число умерших от вируса, по последним данным, - 426 человек. Выздоровели 644 человек. 

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Проанализировав статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, ученые пришли к выводу, что на самом деле уже до 25 января около тысячи носителей вируса должны были разнести инфекцию из Уханя в другие города - прежде всего Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. 

Если бы там вирус распространялся с такой же скоростью, то "эпидемия уже экспоненциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая - с задержкой вспышки заболевания в Ухане на одну-две недели", предполагают авторы исследования. 

Их данные косвенно подтверждаются последней статистикой ВОЗ, поскольку пока количество новых больных продолжает расти с каждым днем.

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В субботу было официально подтверждено 2128 новых случаев инфекции, в воскресенье - 2604, в понедельник - 2838.

Похожие прогнозы на прошлой неделе приводил и американский исследовательский центр Bianco Research на основе данных о распространении коронавируса с 16 по 27 января.

Как отмечается в публикации, 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения, но все же не стала рекомендовать вводить какие-либо ограничения на торговлю или путешествия.

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По словам авторов исследования, столь значительную разницу между расчетами и официальными цифрами можно объяснить несколькими факторами. 

Прежде всего это относительно длинный инкубационный период (до двух недель), когда инфицированный вирусом человек еще не чувствует никаких симптомов болезни, но уже является ее переносчиком.

Кроме того, даже после обращения больного к врачу необходимо подтвердить, что его состояние вызвано именно новым штаммом коронавируса, а это требует проведения лабораторных исследований, на которые может уйти несколько дней.

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"В результате Пекин, Шанхай и другие крупные китайские города могут превратиться в новые очаги распространения вируса, предупреждают ученые. С другой стороны, если их расчеты количества заболевших верны, смертельная опасность нового коронавируса сильно преувеличена, ведь в таком случае реальная смертность среди заболевших составляет значительно меньше 1%. Для сравнения: во время эпидемии "атипичной пневмонии" (SARS) в 2003 году уровень смертности составлял около 9%. А коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), вспышка которого произошла в 2012 году, вообще убивал каждого третьего больного", - отмечается в публикации.

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Китай, ВОЗ, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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