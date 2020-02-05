Служба "112": Когда Украина перейдет на единый экстренный номер

Пилотный проект единой линии "112" для всех экстренных служб запустят в феврале.
Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
"Мы в феврале запускаем пилоты (единой линии "112" — ред. ) в Киеве, Киевской области и, надеюсь, в Днепропетровской области. В течение года, я рассчитываю, что мы сможем отпилотировать проект, выбрать лучший софт, внедрить его во всех системах и запустить по всей стране до конца этого года", - сообщил он.
Как сообщалось, проект электронного больничного уже подали в Кабмин на подпись.
Напомним, в Украине с 1 января 2020 года не вводились никакие новые правила вызова скорой помощи.
Так называемая "служба неотложной помощи" является одной из опций оказания медицинской помощи на дому у пациента. В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103.
Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстрених случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения.
Как сообщалось ранее, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП.