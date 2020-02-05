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Служба "112": Когда Украина перейдет на единый экстренный номер

Служба "112": Когда Украина перейдет на единый экстренный номер
08:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине хотят создать единую экстренную линию "112", которая бы объединила три экстренные службы.

Пилотный проект единой линии "112" для всех экстренных служб запустят в феврале.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы в феврале запускаем пилоты (единой линии "112" — ред. ) в Киеве, Киевской области и, надеюсь, в Днепропетровской области. В течение года, я рассчитываю, что мы сможем отпилотировать проект, выбрать лучший софт, внедрить его во всех системах и запустить по всей стране до конца этого года", - сообщил он.

Как сообщалось, проект электронного больничного уже подали в Кабмин на подпись.

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Напомним, в Украине с 1 января 2020 года не вводились никакие новые правила вызова скорой помощи.

Так называемая "служба неотложной помощи" является одной из опций оказания медицинской помощи на дому у пациента. В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103.

Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстрених случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения.

Как сообщалось ранее, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП. 

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Все по теме:

Скорая помощь, Экстренные службы, Дмитрий Дубилет, Служба 112.
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