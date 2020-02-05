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Кабмин создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Кабмин создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
11:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Воспользоваться его услугами смогут фермеры, имеющие до 500 га земли.

Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который должен упростить получение кредитов для малых фермеров, которые не имеют кредитной истории.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, добавив, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 240 млн грн на формирование уставного капитала этого фонда.

"Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов. Малые и средние аграрии смогут быть полноценными участниками рынка благодаря государственной поддержке", - написал премьер.

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Как сообщалось ранее, на программу государственной поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 млрд грн, а также дополнительные 240 млн грн на создание Фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли.

Из этой суммы 1,2 млрд грн предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 млрд грн - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 млрд грн - на поддержку животноводства, а также по 400 млн грн на садоводство и фермерство.

Напомним, Министр Кабинета министров отреагировал на публикации СМИ по поводу подсчета населения.

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Земля, Кабмин, Сельское хозяйство, Аграрии.
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