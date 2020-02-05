Убийство Шеремета: Судья удалился в совещательную комнату

Новости Украины:Судья удалился в совещательную комнату, для принятия решения касательно продления меры пресечения для Яны Дугарь.

Судья Печерского районного суда Киева удалился в совещательную комнату принимать решение о продлении меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

В ходе судебного заседания адвокаты Дугарь просили суд не избирать ей никакой меры пресечения, поскольку считают её непричастной к преступлению и утверждают, что женщина на камерах видеонаблюдения, которую следствие считает Дугарь, на самом деле - совершенно другое лицо.

Также алиби Дугарь засвидетельствовали несколько военнослужащих, которые заявили, что она проходила службу в военном госпитале в то время, когда происходила подготовка и совершение убийства Шеремета.

Как сообщалось ранее, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозреваются пять человек: музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военная медсестра Яна Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцев Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

24 января суд изменил Дугарь меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. Он действует до 8 февраля.

Напомним, "Евросолидарность" требует создания следственной комиссии парламента по делу Шеремета.