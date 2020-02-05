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Убийство Шеремета: Судья удалился в совещательную комнату

Убийство Шеремета: Судья удалился в совещательную комнату
13:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Судья удалился в совещательную комнату, для принятия решения касательно продления меры пресечения для Яны Дугарь.

Судья Печерского районного суда Киева удалился в совещательную комнату принимать решение о продлении меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

В ходе судебного заседания адвокаты Дугарь просили суд не избирать ей никакой меры пресечения, поскольку считают её непричастной к преступлению и утверждают, что женщина на камерах видеонаблюдения, которую следствие считает Дугарь, на самом деле - совершенно другое лицо.

Также алиби Дугарь засвидетельствовали несколько военнослужащих, которые заявили, что она проходила службу в военном госпитале в то время, когда происходила подготовка и совершение убийства Шеремета.

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Как сообщалось ранее, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозреваются пять человек: музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военная медсестра Яна Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцев Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

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Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

24 января суд изменил Дугарь меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. Он действует до 8 февраля.

Напомним, "Евросолидарность" требует создания следственной комиссии парламента по делу Шеремета.

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Суд, Павел Шеремет, Дело Шеремета, Яна Дугарь.
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