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Оккупанты "шьют" политзаключенному Приходько обвинение в подготовке поджога генконсульства РФ

Оккупанты "шьют" политзаключенному Приходько обвинение в подготовке поджога генконсульства РФ
22:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Обвиняемому в подготовке теракта в Крыму Приходько инкриминируют еще один эпизод - подготовку поджога генконсульства РФ в Украине.

Жителю Крыма 61-летнему Олегу Приходько, обвиняемому в подготовке теракта на полуострове, теперь вменяют еще и приготовление к поджогу генконсульства РФ во Львове, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Назим Шейхмамбетов.

"В материалах, которое следствие предоставило в суд для обоснования ходатайства о продлении стражи (в среду Приходько продлили арест на два месяца, до 10 апреля - Ред.), мы обнаружили, что наряду с предыдущими обвинениями появилось еще одно: Олег Аркадьевич якобы планировал летом 2019 года поджечь здание генерального консульства Российской Федерации, расположенного во Львове", - сказал Шейхмамбетов в среду.

Подробности адвокат не знает. "Нас еще не ознакомили", - сказал он.

Новый эпизод по статье 205 УК России (подготовка террористического акта), по которой уже проходит Приходько, "утяжеляет" дело. "У судьи будет возможность дать больше срок, чем было чревато (ранее - Ред.)", - считает адвокат.

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Сотрудники ФСБ России 9 октября 2019 года нашли в гараже кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью и задержали мужчину. Его обвиняют в подготовке взрыва в администрации небольшого города Саки на западе полуострова.

Приходько считает уголовное дело преследованием за проукраинскую позицию: он считает незаконным присоединение Крыма к России, установил украинские и крымскотатарские флаги на крыше своего дома.

ЦОС ФСБ описал фигуранта дела как "российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций".

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Приходько считает себя только гражданином Украины, утверждает, что российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году. Он заявляет также, что не состоит ни в каких экстремистских или террористических сообществах.

Изначально Приходько обвинялся по двум статьям: "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "попытка совершения террористического акта", затем, в декабре 2019 года, к ним добавилась еще одна - "незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ".

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Приходько содержится в СИЗО в Симферополе - единственном следственном изоляторе Крыма.

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Россия, Оккупированный Крым, Олег Приходько, Назим Шейхмамбетов.
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