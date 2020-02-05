Оккупанты "шьют" политзаключенному Приходько обвинение в подготовке поджога генконсульства РФ

Новости Украины:Обвиняемому в подготовке теракта в Крыму Приходько инкриминируют еще один эпизод - подготовку поджога генконсульства РФ в Украине.

Жителю Крыма 61-летнему Олегу Приходько, обвиняемому в подготовке теракта на полуострове, теперь вменяют еще и приготовление к поджогу генконсульства РФ во Львове, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Назим Шейхмамбетов.

"В материалах, которое следствие предоставило в суд для обоснования ходатайства о продлении стражи (в среду Приходько продлили арест на два месяца, до 10 апреля - Ред.), мы обнаружили, что наряду с предыдущими обвинениями появилось еще одно: Олег Аркадьевич якобы планировал летом 2019 года поджечь здание генерального консульства Российской Федерации, расположенного во Львове", - сказал Шейхмамбетов в среду.

Подробности адвокат не знает. "Нас еще не ознакомили", - сказал он.

Новый эпизод по статье 205 УК России (подготовка террористического акта), по которой уже проходит Приходько, "утяжеляет" дело. "У судьи будет возможность дать больше срок, чем было чревато (ранее - Ред.)", - считает адвокат.

Сотрудники ФСБ России 9 октября 2019 года нашли в гараже кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью и задержали мужчину. Его обвиняют в подготовке взрыва в администрации небольшого города Саки на западе полуострова.

Приходько считает уголовное дело преследованием за проукраинскую позицию: он считает незаконным присоединение Крыма к России, установил украинские и крымскотатарские флаги на крыше своего дома.

ЦОС ФСБ описал фигуранта дела как "российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций".

Приходько считает себя только гражданином Украины, утверждает, что российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году. Он заявляет также, что не состоит ни в каких экстремистских или террористических сообществах.

Изначально Приходько обвинялся по двум статьям: "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "попытка совершения террористического акта", затем, в декабре 2019 года, к ним добавилась еще одна - "незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ".

Приходько содержится в СИЗО в Симферополе - единственном следственном изоляторе Крыма.