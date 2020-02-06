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Постпред при международных организациях: Украина не использует противопехотные мины

Постпред при международных организациях: Украина не использует противопехотные мины
00:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина напомнила в ОБСЕ, что не производит и не использует противопехотные мины.

Украина не производит и не использует противопехотные мины. Все же унаследованные с советских времен мины хранятся под национальным и международным контролем, и сейчас Украина уже уничтожила все противопехотные мины типа ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6.

Об этом проинформировал заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 5 февраля.

"В ответ на вопросы, которые поставлены во время предыдущего заседания Форума делегацией государства-участника, не являющегося участником Конвенции о запрещении противопехотных мин, и верящего в полезный характер использования противопехотных мин - Российской Федерации - позвольте мне обозначить следующее. Наша презентация во время предыдущего заседания Форума имела целью проиллюстрировать противопехотные мины российского происхождения в зоне конфликта. Украина, как сторона Конвенции о запрещении противопехотных мин, не производит, не передает и не использует противопехотные мины", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Украина со времени провозглашения Независимости в 1991 году не производила противопехотных мин.

"Все противопехотные мины в Украине унаследованы с советских времен, и мы полны решимости их уничтожить в соответствии с нашими обязательствами. Эти противопехотные мины хранятся под строгим национальным и международным контролем. На данный момент Украина уже уничтожила все мины типа ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6", - заявил Лоссовский.

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Он также напомнил, что в презентации украинской делегации на прошлом заседании был приведен пример использования противопехотной мины направленного действия МОН-50, которая была обнаружена 21 марта 2016 г. в районе г.Попасная в Луганской области. Согласно маркировке на мине, она была произведена в 2003 году на заводе "Полимер" в г.Чапаевск Самарской области РФ.

Дипломат подчеркнул, что российские вооруженные формирования на Востоке Украины активно используют в качестве мин-ловушек МОН-50 и ОЗМ-72 - все эти противопехотные мины на Донбассе имеют российское происхождение.

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Как сообщалось ранее, украинская делегация при ОБСЕ 29 января проинформировала миссии стран-участниц об использовании российскими вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

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ОБСЕ, Противопехотные мины, Мины, Игорь Лоссовский.
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