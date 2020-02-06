Аваков анонсировал запуск цифрового паспорта Украины

Новости Украины:По словам министра внутренних дел, его можно будет применять для получения ряда услуг.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсирует запуск, вероятно, весной цифрового образа паспорта гражданина Украины. Об этом он заявил во время презентации и запуска мобильного приложения "Дія", состоявшейся сегодня в Киеве.

"Вскоре, как сказал президент, мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины... Это пока не система, это будет система для каждого из вас, я считаю, что весной. Это - сложный процесс. Нужна верификация и защита. Но мы это сделаем", - сказал он.

Аваков объяснил, что цифровой паспорт будет работать через мобильное приложение "Дія" и позволит удостоверять личность во время медицинского обслуживания; банковских операций; при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, услуг на почте; во время путешествий железнодорожным, воздушным транспортом в пределах страны для подтверждения лица на запрос полиции и правоохранительных органов; при приобретении товаров в магазине; при входе в административные здания и тому подобное.

Как сообщалось ранее, сегодня, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске мобильного приложения "Дія".

По словам президента, отныне 9 миллионов украинцев смогут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своих смартфонах.

Министерство цифровой трансформации ранее заявило, что намерено запустить портал цифрового государства "Дія" ("Государство в смартфоне"), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Гончарук назвал реализацию программы "Государство в смартфоне" одной из приоритетных для правительства.

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