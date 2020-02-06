Аваков анонсировал запуск цифрового паспорта Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсирует запуск, вероятно, весной цифрового образа паспорта гражданина Украины. Об этом он заявил во время презентации и запуска мобильного приложения "Дія", состоявшейся сегодня в Киеве.
"Вскоре, как сказал президент, мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины... Это пока не система, это будет система для каждого из вас, я считаю, что весной. Это - сложный процесс. Нужна верификация и защита. Но мы это сделаем", - сказал он.
Аваков объяснил, что цифровой паспорт будет работать через мобильное приложение "Дія" и позволит удостоверять личность во время медицинского обслуживания; банковских операций; при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, услуг на почте; во время путешествий железнодорожным, воздушным транспортом в пределах страны для подтверждения лица на запрос полиции и правоохранительных органов; при приобретении товаров в магазине; при входе в административные здания и тому подобное.
Как сообщалось ранее, сегодня, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске мобильного приложения "Дія".
По словам президента, отныне 9 миллионов украинцев смогут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своих смартфонах.
Министерство цифровой трансформации ранее заявило, что намерено запустить портал цифрового государства "Дія" ("Государство в смартфоне"), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.
Гончарук назвал реализацию программы "Государство в смартфоне" одной из приоритетных для правительства.
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