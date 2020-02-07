Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля

Новости Украины:Православная церковь 8 февраля почитает память Феодора Студита (759-826) – византийского церковного деятеля.

На редкость скучным и непримечательным было 8 февраля, если даже внимательный и изобретательный народ одной только фразой в своем календаре от него отделался: "Федор Студит землю студит".

Ни тебе знатного морозца, ни оттепели-грязнухи, сиди дома да в окошко поглядывай на изрядно надоевший своим снежным однообразием пейзаж. "Зима не лето, глаз краскою не радует". Поэтому, наверное, просидев 8 февраля в жарко натопленной избе, девицы начинали вдруг яркие летние наряды примерять, перебирая пестрые ленты, блестящие броши и заветные бирюзовые перстенечки, подаренные любимыми, что зимой в ближайший город на заработки подались. Если ровной матовой синью был покрыт камушек, значит, помнил о невесте молодец, а коли зеленела бирюза - что-то с суженым недоброе происходило: загулял или заболел, а может быть, по неосторожности попал в неприятную историю. Камень-вещун обманывать не станет.

8 февраля считается очень таинственной датой в народном календаре. Говорили, что в этот день умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых. И считалось, что именно сейчас они посещают свои дома, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой. Поэтому, специально 8 февраля проводились различные обряды, которые были призваны успокоить души умерших, удержать их в загробном мире. Были у этого дня и свои приметы, которые отслеживались.

Также, согласно православному молитвослову, 8 февраля почитали память Святого Федора Студита – греческого общественного деятеля и монаха, которого впоследствии церковнослужители причислили к лику святых.

Для защиты от злых духов помогали самые разные приемы. Например, в этот день клали топор под порогом, чертили мелом на окнах и дверях кресты, позволяли странникам переночевать в этот день в доме, поскольку считалось, что мертвые родственники боятся чужих живых людей. Если покойник очень часто является, нужно ударить его уздечкой или бросить в него камень. Также стоит подумать, почему приходит мертвец, и сделать все, чтобы это не повторялось. Если умирает вдова, и ее никто не отпевает, то за нее могут молиться приходские священники.

8 февраля можно самостоятельно вызывать духов. Для этого нужно тщательно подготовиться – 12 пятниц соблюдать строгий пост.

Традиции и обычаи дня

Название монастыря, настоятелем которого был Феодор, в сознании простого человека превратилось в прозвище самого святого – Феодор Студит, что спровоцировало "расшифровку" из-за сближения со словами родного языка – "стужа", "студить", "студеный". Так появились народные присловья, связанные с этим днем: Федор Студит землю студит.

Нужно отметить, что в народном и церковном календаре есть ещё один день, посвященный памяти этого святого – 24 ноября (день смерти преподобного Феодора). В феврале же отмечается перенесение его мощей, осуществленное в 845 году.

На Федора Студита, по народному поверью, покойники тоскуют по своим близким и по родной земле. Чтобы их успокоить на загнетку сыпали золы и говорили: "Души сиротские, по двору не ходите! Отправляйтесь на западную сторону, только там будет вам вечная радость".

В этот день ходили на кладбище, а также устраивали поминальный стол, на котором на ночь оставляли ритуальные блюда для покойных "родителей".

Ещё 8 февраля называли "гороховым". Для именинника дня варили гороховую кашу, отведав которую он набирался сил на весь будущий год.

Для приготовления обрядового блюда "гороховая каша" понадобится:

800 г сухого гороха;

1 шт. сельдерея и моркови;

2 ст. ложки сливочного масла.

Сухой горох варили с кореньями и добавляли немного масла. Как только он сварится, его нужно откинуть на сито и протереть, чтобы получилось пюре. В полученную массу можно добавить немного бульона. На стол блюдо подают с гренками.

В этот день по гороху гадали о погоде:

если сухие горошины звонко катятся по блюду, то будет трескучий мороз;

если тихо – к тихому снегопаду.

В этот день на сучьях сухой осины делали завязки и загадывали заветное желание, Верили, что это поможет ему исполниться в ближайшее время. Знахари лечили детей и взрослых от эпилепсии и припадков, заговаривали избу от пожара и читали заговор, чтобы враг оставил в покое.