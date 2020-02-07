ГБР повторно попытается вручить подозрение Федине

Новости Украины:Федину повторно вызвали в ГБР для вручения подозрения.

Следователь Государственного бюро расследований повторно вызвал народного депутата Софию Федину для вручения письменного уведомления о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

"Поскольку народный депутат Украины София Федина 6 февраля не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению генерального прокурора на 11.00 12 февраля для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности" Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности высказались о рисках для жизни главы государства.

Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федыны. В тот же день ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Зверобой.

26 декабря Генеральная прокуратура вернула в ГБР сообщение о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента для устранения недостатков.

5 февраля пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что Федину вызвали в ГБР на 6 февраля для вручения уведомления о подозрении по фактам угроз президенту. Повестку о вызове направили по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.

Накануне Федина написала в Facebook: "Фолликулярная ангина. Два дня боролась. Но она же победила ... Говорить не могу. Совсем", и добавила, что официально находится на больничном.