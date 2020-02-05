Забродского должны допросить в ГБР

Новости Украины:ГБР вызвало депутата от "Европейской солидарности" Михаила Забродского на допрос.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский сегодня должен быть на допросе в Государственном бюро расследований.

Об этом на заседании Верховной Рады сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз.

При рассмотрении законопроекта о признании утратившим силу закона "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины" она сказала: "К сожалению, сейчас нет соавтора этого законопроекта, нашего славного генерала Михаила Забродского, у которого сегодня допрос в ГБР".

В то же время Фриз не предоставила никаких деталей относительно допроса.

Напомним, София Федина, которую вызывают на допрос в ГБР, не явилась на сегодняшнее заседание ВР.