Забродского должны допросить в ГБР

Народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский сегодня должен быть на допросе в Государственном бюро расследований.
Об этом на заседании Верховной Рады сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз.
При рассмотрении законопроекта о признании утратившим силу закона "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины" она сказала: "К сожалению, сейчас нет соавтора этого законопроекта, нашего славного генерала Михаила Забродского, у которого сегодня допрос в ГБР".
В то же время Фриз не предоставила никаких деталей относительно допроса.
Напомним, София Федина, которую вызывают на допрос в ГБР, не явилась на сегодняшнее заседание ВР.