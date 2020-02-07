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"Языковой" вопрос: Новосад отклонила предложения Сийярто

"Языковой" вопрос: Новосад отклонила предложения Сийярто
18:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Новосад отклонила "языковые" предложения главы МИД Венгрии.

Украина закрывает политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств. Наша цель - чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком.

Об этом сказала министр образования и науки Анна Новосад в ходе встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, сообщает пресс-служба МОН.

"Основной лейтмотив этой встречи - мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами. ...Основная цель - чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком", - отметила она.

Во время встречи Сийярто предложил Новосад рассмотреть две возможности, которые могли бы, по его мнению, обеспечить лучшие условия для изучения родного языка для венгерской общины. Среди них приравнять венгерский язык к языку коренного народа, увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

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Оба предложения украинский министр образования отклонила как неприемлемые. По ее убеждению, увеличение количества часов на изучение украинского языка без уменьшения количества изучаемых предметов на венгерском, приведет к тому, что дети будут учиться 7 дней в неделю. "У нас есть четкие границы того, какой должна быть нагрузка ребенка. Если мы увеличим ее - это уже угроза для здоровья детей. Эту границу мы точно переходить не будем. Сейчас у нас есть Закон "О среднем образовании", который, с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, выписал сбалансированную систему, по которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском. Какие предметы изучать на государственном - решение школы. Это оптимальный вариант", - добавила Новосад.

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О признании венгерского меньшинства коренным народом, то, по убеждению Новосад, это политический вопрос, который сейчас не стоит поднимать. "Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренными народами сейчас рассматриваются те, у кого нет другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - отметила Новосад.

Она подчеркнула, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.

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"Дальше - системный диалог с педагогами. Для этого уже в феврале специалисты МОН будут проводить встречи в Закарпатье для обсуждения с педагогами положений проекта Государственного стандарта о базовом образовании", - отметила Анна Новосад.

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Венгрия, Минобразования, Петер Сийярто, Анна Новосад.
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