Эпидемия в Китае: в МИД уточнили количество украинцев в "очаге вспышки вируса"

Новости Украины:В китайском городе Ухань, откуда распространился коронавирус, находятся 75 украинцев.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в китайском городе Ухань, откуда распространилась эпидемия нового коронавируса, находятся 75 украинцев.

Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос УНИАН.

"По состоянию на 7 января 2020 года известно о 75 гражданах Украины, которые находятся в городе Ухань, двух гражданках в городе Сянъян, одной - в городе Сяогань, трех гражданах в городе Ичан, двух гражданках в городе Цзинчжоу и одном гражданине в городском округе Чжунсянь, город Цзинмэнь. Среди указанных граждан изъявили желание об эвакуации 50 граждан Украины", - сообщили в МИД.

В то же время, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. По официальным данным китайской стороны, в Китае проживают 4 тыс. 803 украинских гражданина.

"По информации причастных заграничных дипломатических учреждений Украины, в настоящее время инфицированных вирусом граждан Украины в КНР не выявлено", - отметили в МИД.

Также сообщается, что во исполнение решения Кабинета министров Украины, МИД вместе с причастными органами государственной власти принимают комплекс мер, направленных на вывоз украинских граждан с территорий, наиболее пораженных вирусом.

Посольство Украины в КНР поддерживает постоянную связь с украинцами, которые находятся в городе Ухань (эпицентр эпидемии) и других городах страны. Дипломатическим учреждением также принимаются меры по установлению контактов с максимальным количеством граждан Украины, находящихся на охваченной эпидемией территории. Кроме того, посольством осуществляется коммуникация с гражданами Украины, которые сейчас находятся в Китае, в социальных сетях, а также в группах, созданных украинцами в мессенджере WeChat.

В Посольстве в круглосуточном режиме работает оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которой в режиме реального времени обрабатываются обращения украинцев. Также работает «горячая линия» Департамента консульской службы МИД Украины по телефону: +38 044 238 16 57.