Эпидемия коронавируса: Трамп провел "долгую и очень хорошую" беседу с лидером КНР

Новости мира:Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин утром 7 февраля провели телефонный разговор и обсудили вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом нового типа.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Только что провел долгую и очень хорошую беседу с президентом Китая Си Цзиньпином. Он сильный, проницательный и очень сосредоточен на том, чтобы остановить коронавирус. Он считает, что у них все хорошо, даже больницы строятся всего за несколько дней", - отметил Трамп.

По словам Трампа, ничего не бывает просто, но усилия Китая в борьбе с новым вирусом будут успешными.

Трамп выразил надежду на то, что когда начнется потепление, вирус станет слабее и впоследствии вообще исчезнет.

"В Китае высокая дисциплинированность, поскольку президент Си решительно руководит успешной операцией. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, чтобы помочь!" - подчеркнул президент США.

....he will be successful, especially as the weather starts to warm & the virus hopefully becomes weaker, and then gone. Great discipline is taking place in China, as President Xi strongly leads what will be a very successful operation. We are working closely with China to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020

Как заявил 7 февраля на брифинге в Киеве временно поверенный по делам посольства КНР в Украине У Ляньвень, в Китае лабораторно подтверждены 31 224 случая коронавируса, 26359 случаев заболевания еще не подтверждены, 1589 человек выздоровели, 637 умерли.