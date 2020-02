Эпидемия коронавируса: Трамп провел "долгую и очень хорошую" беседу с лидером КНР

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин утром 7 февраля провели телефонный разговор и обсудили вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом нового типа.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Только что провел долгую и очень хорошую беседу с президентом Китая Си Цзиньпином. Он сильный, проницательный и очень сосредоточен на том, чтобы остановить коронавирус. Он считает, что у них все хорошо, даже больницы строятся всего за несколько дней", - отметил Трамп.

По словам Трампа, ничего не бывает просто, но усилия Китая в борьбе с новым вирусом будут успешными.

Трамп выразил надежду на то, что когда начнется потепление, вирус станет слабее и впоследствии вообще исчезнет.

"В Китае высокая дисциплинированность, поскольку президент Си решительно руководит успешной операцией. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, чтобы помочь!" - подчеркнул президент США.

....he will be successful, especially as the weather starts to warm & the virus hopefully becomes weaker, and then gone. Great discipline is taking place in China, as President Xi strongly leads what will be a very successful operation. We are working closely with China to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020