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Эпидемия коронавируса: Трамп провел "долгую и очень хорошую" беседу с лидером КНР

Эпидемия коронавируса: Трамп провел "долгую и очень хорошую" беседу с лидером КНР
15:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин утром 7 февраля провели телефонный разговор и обсудили вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом нового типа.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Только что провел долгую и очень хорошую беседу с президентом Китая Си Цзиньпином. Он сильный, проницательный и очень сосредоточен на том, чтобы остановить коронавирус. Он считает, что у них все хорошо, даже больницы строятся всего за несколько дней", - отметил Трамп.

По словам Трампа, ничего не бывает просто, но усилия Китая в борьбе с новым вирусом будут успешными.

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Трамп выразил надежду на то, что когда начнется потепление, вирус станет слабее и впоследствии вообще исчезнет.

"В Китае высокая дисциплинированность, поскольку президент Си решительно руководит успешной операцией. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, чтобы помочь!" - подчеркнул президент США.

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Как заявил 7 февраля на брифинге в Киеве временно поверенный по делам посольства КНР в Украине У Ляньвень, в Китае лабораторно подтверждены 31 224 случая коронавируса, 26359 случаев заболевания еще не подтверждены, 1589 человек выздоровели, 637 умерли.

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Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Коронавирус.
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